В метро Казани начал курсировать поезд родных языков

Необычный поезд в столице Татарстана будет возить пассажиров до конца года. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

С 20 сентября в метро Казани запустили поезд родных языков. Состав из шести вагонов и снаружи, и внутри оформлен в национальной этнической символике. Сообщает МУП "Метроэлектротранс".

- Во время проезда пассажиры могут выучить разговорные фразы и распространенные выражения на разных языках. В частности, доступны изречения на татарском, русском, марийском, чувашском, мордовском, удмуртском, грузинском, узбекском и азербайджанском языках, - рассказали на предприятии.

Также в вагонах разместили селфи-поинты, с помощью которых можно сделать фотографию с молодым Габдуллой Тукаем или составить из предложенных слов выражения из произведений татарского поэта.

Необычный поезд в столице Татарстана будет возить пассажиров до конца 2021 года.