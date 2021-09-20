За одни сутки в Татарстане коронавирус обнаружили еще у 54 человек

Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 486 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки выявили 54 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 51 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 24 человека госпитализировано, 30 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть зараженных была зарегистрирована в Казани – 20 человек, и Набережных Челнах – 16 человек.

Всего, по состоянию на 20 сентября, в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 486 человек. 22 918 из них выздоровели, а 716 скончались в результате болезни.