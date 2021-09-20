За три Выборов 2021 в Казани явка избирателей составила 63,01%

Несмотря, что итоги пока носят предварительный характер, из-за отрыва по голосам уже становится ясно, кто победил.

В Казани прошли Выборы 2021, которые длились три дня – 17, 18 и 19 сентября. Только за прошедшую пятницу явка избирателей составила 24%. В целом же в столице Татарстана проголосовали 63,01% горожан, имеющих на это право.

По предварительным подсчетам, в лидерах оказалась партия «Единая Россия» - за нее отдано почти 73% голосов, на втором месте КПРФ – 13% голосов, на третьем месте партия «Справедливая Россия» с 4,4% голосов, а на четвертом ЛДПР – 3,7% голосов.

По одномандатным округам на выборах в Госдуму больше всего голосов было отдано за Илью Вольфсона.

Но кроме депутатов в российский парламент жители города еще выбирали и депутата в Госсовет по Азинскому одномандатному округу №15. Тут в лидерах по голосам оказался Эмиль Хуснутдинов - более 55% голосов. В Казгордуму также выбирали депутатов. Так, по Академическому одномандатному округу №4 побеждает Айдар Абдулхаков (70% голосов), а по Липатовскому округу №20 с 52% голосов лидирует Дарья Санникова.