Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование семьям погибших при стрельбе в Пермском университете

Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) устроил стрельбу в здании вуза. По последним данным, восемь человек погибли, еще 24 пострадали.

В связи с произошедшим свои соболезнования семьям убитых и раненных выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - написал глава региона в своем Инстаграме.

Напомним, похожая трагедия 11 мая 2021 года произошла в Казани. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев устроил в своей бывшей школе №175 стрельбу и взрыв. Погибли семь детей и двое педагогов, десятки человек пострадали.