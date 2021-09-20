ЦИК Татарстана: обработано более 97% избирательных бюллетеней

За три дня выборов в регионе проголосовало 78,84% от общей численности избирателей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По предварительной информации, на 9:00 20 сентября в Татарстане успели обработать 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. За три дня в регионе проголосовало 78,84% от общей численности избирателей. Сообщает ЦИК Татарстана.

Лидером голосования является партия «Единая Россия». Она набрала 79,02% голосов.

Также ведущие позиции занимают Коммунистическая партия России с результатом 9,51%, ЛДПР – 2,83%, «Справедливая Россия – За правду» – 2,72%, партия «Коммунисты России» – 1,36% и партия «Новые люди» – 1,07%. Остальные набрали менее одного процента голосов.

В то же время по одномандатным округам в Татарстане пока по итогам выборов лидирует Илья Вольфсон (81,7 тысячи голосов), Ильдар Гильмутдинов (73,8 тысячи голосов), Олег Морозов (67,6 тысячи голосов), Альфия Когогина (77,9 тысячи голосов), Азат Ягафаров (82,9 тысячи голосов), Марат Нуриев (31,6 тысячи голосов).