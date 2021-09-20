В Альметьевске после взрыва газового баллона госпитализировали трех женщин

Взрыв повлек за собой частичное обрушение стены гаража. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Вечером 19 сентября в Альметьевске в одноэтажном кирпичном гараже взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадали три женщины, находившиеся внутри. Они госпитализированы в больницу. Сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Разгерметизация баллона произошла в помещении площадью 16 квадратных метров. Она повлекла за собой частичное обрушение стены гаража.

Открытого горения не было. Для устранения последствий взрыва привлечены 23 человека и 10 единиц техники. Причины произошедшего выясняются.