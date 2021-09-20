В Казани новорожденному малышу сделали операцию по удалению килограммовой опухоли

Врачам удалось прекратить приток крови к опухоли, затем полностью удалить ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани врачи ДРКБ удалили большую тератому на теле новорожденного ребенка. Опухоль весом 1,1 килограмма удаляли в течение 5 часов. Об этом стало известно из Инстаграм-аккаунта медучреждения.

Тератома была обнаружена еще до рождения малыша. Ему уже делали операцию, когда он находился в утробе матери. В Екатеринбурге врачи сделали облитерацию сосудов, через которые питалась опухоль. Однако ее рост это не остановило.

После того, как ребенок появился на свет, он попал к врачам ДРКБ Казани. Выполнив ряд обследований, они решились на удаление опухоли.

Помимо веса более килограмма, тератома была довольно крупного размера – около 20 сантиметров с неровными краями. При этом вес ребенка без опухоли, как оказалось, составлял всего 2,5 килограмма.

Ход операции осложняли кровотечения крупных сосудов, питавших тератому. Но врачам удалось прекратить приток крови к ней, затем полностью удалить ее. Хирурги также сделали пластику ягодичных областей.

В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии. Он проходит гематологическое дообследование.