В начале недели в Татарстане ожидаются дожди и заморозки

В ближайшие три дня в Татарстане обещают дожди и заморозки Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни в Татарстане пройдут дожди, а в ночное время ожидаются заморозки. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.

20 сентября синоптики обещают день без осадков, с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Ночью температура опустится до 0-3 градусов выше нуля, но местами по региону прогнозируют заморозки и температуру воздуха до -3 градусов. Днем по республике будет 7-12 градусов тепла.

21 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, со скоростью 6−11 метров в секунду, с локальными порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами -2 градуса и заморозки. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов.

22 сентября в Татарстане будет облачная погода, в дневное время пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду, с порывами до 15−17 метров в секунду. Ночью в воздухе будет до +5 градусов тепла, днем – до 11−16 градусов выше нуля.