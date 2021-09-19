На 15.00 19 сентября явка на Выборы 2021 в Татарстане составила 70,4%

Избирательные участки будут работать до 20.00 Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 15.00 19 сентября на Выборах 2021 проголосовали 70,4% от всех избирателей в республике, сообщает ЦИК Татарстана. Там также отмечают, что по данным на 1 июля 2021 года правом голосовать в регионе обладают 2 931 939 человек.

Напомним, Выборы 2021 проходят в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Проголосовать на избирательных участках можно до 20.00. Жители Татарстана выбирают не только депутатов в Госдуму восьмого созыва, но и депутатов в Госсовет республики, а также в Казгордуму.