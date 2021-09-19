С начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 432 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в республике было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом, все они являются контактными, госпитализация понадобилась 24 пациентам, остальные – 34 человека лечатся на дому, сообщает Минздрав Татарстана.

По данным ведомства, за указанные сутки большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани и Набережных Челнах – 21 и 17 человек соответственно.

Отметим, что на этой неделе в Татарстане наблюдается суточный прирост больных коронавирусом – с каждым разом выявляется все больше зараженных. Так, например, 15 сентября сообщалось о 47 инфицированных за сутки, 16 сентября – о 51 заразившемся, 17 сентября – о 54 заболевших, 18 сентября – о 56 случаях.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 432 человек, 22 912 из которых смогли выздороветь, а 716 скончались в результате болезни.