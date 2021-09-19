В Казани на избирательный участок вызвали полицию из-за пролитого кофе

Помимо полиции на место пришлось вызывать и уборщицу. Фото: скриншот

19 сентября около 10.30 в Казани на избирательном участке №135 по улице Декабристов произошел инцидент с пришедшим проголосовать горожанином. Он пролил на одного из наблюдателей кофе. Причем так, что залитой оказалась таблица визуального подсчета.

В связи с этим на участок была вызвана полиция. Правоохранители опросила, как самого наблюдателя, так и свидетелей. Отметим, что данный инцидент не повлиял на работу избирательного участка – голосование там продолжается.