Голосование на Выборах 2021 проходит в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЦИК Татарстана не зафиксировал нарушений во время Выборов 2021. И это при том, что за три дня голосования туда от жителей республики поступило несколько сотен обращений. Правда, большинство этих заявлений по итогам проверок не имели существенных оснований для регистрации нарушений. Сообщил на пресс-конференции в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

По его словам, отслеживаются все обращения, они, в том числе, отрабатываются выездными группами Центризбиркома республики.

Напомним, голосование на Выборах 2021 проходит в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Избираются депутаты в Госдуму восьмого созыва, а также в Госсовет Татарстана и Казгордуму.