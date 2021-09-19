В Татарстане среди избирателей разыграли уже 30 iPhone 12

Розыгрыш призов будет продолжаться до 20.00 19 сентября. Фото: Александр ГЛУЗ

В дни Выборов 2021 проходить фотоконкурс #МойТатарстан. Среди проголосовавших жителей республики разыгрываются смартфоны iPhone 12. Уже 30 человек стали победителями, осталось определить еще шесть.

Напомним, чтобы стать участником розыгрыша надо с 17 по 19 сентября проголосовать и сфотографироваться на избирательном участке, а после выложить снимок в ВКонтакте или Инстаграме с хештегом #МойТатарстан. По данным организаторов конкурса татарстанцы опубликовали в соцсетях более 115 тысяч фотографий.

Розыгрыш iPhone 12 будет идти до закрытия избирательных участков – до 20.00.