В Казани зам главы Росмолодежи Дамир Фаттахов проголосовал на Выборах 2021

Фото: minmol.tatarstan.ru

В последний день Выборов 2021 – 19 сентяюяр, стало известно, что в Казани проголосовал зам главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Отметим, что на эту должность он был назначен не так давно, Фаттахов занимал пост главы Минмолодежи Татарстана.

А в эту субботу он вернулся в столицу Татарстана, где посетил молодежный фестиваль на улице Профсоюзная, часть которой на время сделали пешеходной.

Напомним, Выборы 2021 длятся три дня – 17, 18 и 19 сентября. В Татарстане работают 2 810 избирательных участков. Они должны закрыться в 20.00.