19 сентября на 12.00 явка избирателей в Татарстане составила 65,5%

Активным избирательным правом в регионе по состоянию на 1 июля 2021 года обладают 2 931 939 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний день Выборов 2021 – 19 сентября, на 12.00 по данным системы ГАС «Выборы» явка избирателей в Татарстане составила 65,5%, сообщает ЦИК республики.

- Активным избирательным правом в регионе по состоянию на 1 июля 2021 года обладают 2 931 939 человек, - также отметили в Центризбиркоме Татарстана.

Напомним, избирательные участки будут работать до 20.00. Сами Выборы 2021 длятся три дня – 17,18 и 19 сентября. В Татарстане избираются депутаты в Госдуму, Госсовет республики и в Казгордуму.