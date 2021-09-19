В Марий Эл в массовом ДТП погибли два человека

От столкновения с грузовиком легковушку просто сплющило. Фото: ГИБДД Марий Эл

ГИБДД Марий Эл опубликовала фотографии жуткого ДТП, которое произошло около 22.40 18 сентября Звениговском районе.

В результате аварии легковой автомобиль Ford просто сплющило от удара. Ехавшие в нем водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Похоже, что у людей ехавших в иномарке не было шансов выжить при таком столкновении. Фото: ГИБДД Марий Эл

Кроме иномарки, участниками массовой аварии на 70 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» стали грузовик Mercedes и автобус King Long. В последнем один пассажир получил травмы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД Марий Эл. По их данным, водитель грузовика был пьян.