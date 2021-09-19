В семи районах Казани на избирательных участках для детей организовали мастер-классы с аниматорами

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На Выборах 2021 в Казани на избирательных участках в образовательных учреждениях организовали для детей мастер-классы с аниматорами. Сообщает мэрия города.

Они работают в семи районах столицы Татарстана. Всего в этом задействовано 20 школ, гимназий и лицеев, а также избирательный участок в КНИТУ.

Аниматоры работают в семи районах города.

Напомним, Выборы 2021 проходят три дня – 17, 18 и 19 сентября, В Татарстане на них избираются депутаты в Госдуму восьмого созыва, в Госсовет республики и Казгордуму.