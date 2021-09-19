В Казани в школы для ярмарок на Выборах 2021 завезли около 250 тонн продуктов

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На Выборы 2021 в 169 школ Казани, где были организованы избирательные участки, для проведения ярмарок завезли около 250 тонн продуктов. Сообщает мэрия города.

Те, кто придет проголосовать в эти школы, смогут купить по низким ценам гречку, макароны, муку, рис, сахар, чай, масло подсолнечное, сгущенное молоко и бытовую химию. Распродажа будет идти до 16.00. Отметим, что при этом сами избирательные участки работают до 20.00.

Напомним, голосование проходит в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избираются депутаты в Госдуму восьмого созыва, а также депутаты в Госсовет Татарстана по Азинскому одномандатному округу №15 и Казгордуму по Академическому и Липатовскому округам.