Стало известно время выступления артистов на концерте в Казани в честь Выборов 2021

Концерт завершится выступлением Олега Газманова. Фото: Александр ГЛУЗ

В это воскресенье, 19 сентября, в последний день голосования Выборов 2021 в Казани около стадиона «Ак Барс Арена» пройдет праздничный концерт. Мэрия города сообщила время выступления каждого из приглашенных артистов.

Так, в 14.00 на сцену выйдет «Ilgiz и Yummy music band», далее в 14.30 концерт продолжит группа группа «Gauga», после которой выступит Марина Карпова (15.00), Айрат Ганиев и Наиля Шагина (15.04), Гульназ Баталова (15.08), Ильгиз Мухутдинов (15.12), «Закария» (15.16), Ильназ Гарипов (15.20), ВИА «Федор Шукшин» (15.36), Гузель Уразова (16.10), Фирдус Тямаев (16.40), Артур Исламов (17.15), Анастасия Макарова (17.50), Filatov & Karas (18.00), Мот (19.00), Салават (19.40), группа «Ума Турман» (20.10), Олег Газманов (21.10).

Концерт завершит праздничный салют.