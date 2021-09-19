В Татарстане явка на Выборы 2021 составила 60,5%

Выборы 2021 проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

На 10.00 19 сентября в Татарстане на Выборах 2021 проголосовало 60,5% местных жителей, которые имеют на это право. А таких в регионе, по данным на 1 июля 2021 года, проживает 2 931 939 человек. Сообщает ЦИК республики.

- Жалоб на нарушения, влияющих на ход голосования, не поступало, - также отметили в ЦИК Татарстана.

Напомним, Выборы 2021 проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, в Татарстане с 8.00 до 20.00 работают 2 810 избирательных участков. На более 700 из них можно привиться ка к от гриппа, так и от коронавируса.