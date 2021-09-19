Выборы 2021 в Татарстане высоко оценили международные эксперты

В Татарстане с 8.00 до 20.00 работают 2 810 избирательных участков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты, прибывшие понаблюдать за ходом Выборов 2021 в Татарстане из Германии, Мавритании и Сирии, высоко оценили их организацию. Сообщила на пресс-конференции в едином информационном центре Казани омбудсмен республики Сария Сабурская.

Она отметила, что на выборы в Татарстан международные эксперты приезжают в первый раз. Их уже поразила в регионе организация работы общественных наблюдателей. При этом эксперты ознакомились с ходом голосования не только в Казани, но и в районах республики.

Напомним, Выборы 2021 проходят в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. В Татарстане с 8.00 до 20.00 работают 2 810 избирательных участков.

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