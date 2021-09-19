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Общество19 сентября 2021 11:27

На избирательных участках Выборов 2021 в Татарстане привились свыше 7 тысяч человек

Голосующим также приходиться при их посещении соблюдать строгие антиковидные требования
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При этом большая их часть вакцинировалась именно от гриппа.

При этом большая их часть вакцинировалась именно от гриппа.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстане на избирательных участках Выборов 2021 привились свыше 7 тысяч человек. ОБ этом в едином информационном центре сообщил зам главы Минздрава республики Владислав Виниченко.

По его словам, около тысячи человек во время своего голосования получили вакцину от коронавируса, а более 6 тысяч – от гриппа.

Напомним, Выборы 2021 проходят три дня – 17,18 и 19 сентября, избираются как депутаты в Госдуму восьмого созыва, так и в местные органы самоуправления. В Татарстане привиться можно на более чем 700 избирательных участках. При этом на всех них строго соблюдаются все антиковидные меры. На входе пришедшим мерят температуру, а также выдают маски и обрабатывают руки антисептиком.

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