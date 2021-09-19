В Татарстане за два дня голосования на Выборах 2021 явка избирателей составила 57,5%

В Татарстане работают 2 810 избирательных участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Это воскресенье, 19 сентября, стало третьим и последним днем голосования на Выборах 2021. Напомним, в Татарстане и в России в целом избирают депутатов в Госдуму восьмого созыва, а также в местные органы самоуправления и губернаторов.

В Татарстане, например, еще выбирают депутатов в Госсовет. За два дня голосования – 17 и 18 сентября, в республике явка избирателей составила 57,5%. Сообщает региональный ЦИК.

Там также отметили, что 10,5% избирателей проголосовали на дому. Заявки на это от граждан 19 сентября принимаются до 14.00. Их можно подать по телефону, в самой избирательной комиссии устно или письменно.

- В Татарстане работают 2 810 избирательных участков, в том числе 46 временных. Если гражданин не может самостоятельно посетить один из них, то он может лично или при содействии иных лиц обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщить о намерении проголосовать на дому. – пояснил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.