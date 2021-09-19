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Общество19 сентября 2021 11:04

В Казани от коронавируса больше не будут прививать возле станций метро

Подобные пункты вакцинации остались только в торговых центрах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Также в этой воскресенье в Татарстане от коронавируса можно привиться на избирательных участках., в том числе и от гриппа.

Также в этой воскресенье в Татарстане от коронавируса можно привиться на избирательных участках., в том числе и от гриппа.

Фото: Анастасия Осипова

В Казани около станций метро больше не будут прививать от коронавируса, сообщила на пресс-конференции в едином центре информации глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

По ее словам, такие мобильные пункты вакцинации свернули из-за наступивших холодов. Напомним, предварительно планировалось возобновить их работу при наступлении потепления, но в этот раз бабье лето оказалось слишком коротким – всего несколько дней.

В итоге мобильные пункты вакцинации от коронавируса сейчас продолжают работать только в торговых центрах Казани и Татарстана, а также на избирательных участках на Выборах 2021, которые заканчиваются в это воскресенье, 19 сентября.