В ЦИК Татарстана побывала миссия наблюдателей стран СНГ

В рамках встречи ее участники обсудили вопросы организации выборов, в частности, электоральных процедур. Фото: izbirkom.tatarstan.ru

18 сентября в ЦИК Татарстана состоялась встреча с международной миссией наблюдателей стран СНГ. В Казань прибыли секретарь Центризбиркома Казахстана Сабила Мустафина и член Центризбиркома Казахстана Ерлан Дауылбаев. Сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

В рамках встречи ее участники обсудили вопросы организации выборов, в частности, электоральных процедур.

В ЦИК республики отметили, что, помимо миссии наблюдателей СНГ, за ходом голосования в Татарстане следят международные наблюдатели из Германии и Сирии. Из местных представителей в качестве наблюдателей также выступают члены комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов-одномандатников и политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов, от Общественной палаты Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в первый день выборов в республике проголосовало 32,1% избирателей.