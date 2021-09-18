За первый день выборов явка в Татарстане составила 32,1%

На горячую линию от избирателей поступают вопросы, связанные с режимом работы и адресом избирательных участков, а также с голосованием на дому Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане к 20:00 17 сентября проголосовало 32,1% избирателей. В том числе 5,4% граждан проголосовали на дому. Такие данные приводит система ГАС «Выборы», сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

В ведомстве отметили, что, в основном, на горячую линию от избирателей поступают вопросы, связанные с режимом работы и адресом избирательных участков, а также с голосованием на дому.

– Голосование проходит в штатном режиме, с соблюдением всех санитарных норм, – заверили в ЦИК Татарстана.

На избирательных участках республики за ходом голосования следят почти 16 тысяч наблюдателей. Жалоб на нарушение в ЦИК республики не поступало. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено.