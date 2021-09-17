По программе «Наш двор» в Казани благоустроили уникальный микрорайон

Там обустроили зоны и площадки для людей разных возрастов, оборудовали современное футбольное поле и тренажерную площадку. Фото: metshin.ru

В Советском районе Казани по программе «Наш двор» реализован уникальный проект комплексного благоустройства. После обсуждения с жителями домов №120, №122, №124, №126а и №128 по проспекту Победы там обустроили зоны и площадки для людей разных возрастов, оборудовали современное футбольное поле и тренажерную площадку, а также обновили расположенный рядом сквер «Звездный», в котором появилась велосипедная дорожка. Итоги благоустройства оценил мэр Казани Ильсур Метшин.

Во дворе также появились дополнительные 69 парковочных мест, были установлены 68 светодиодных светильников. При благоустройстве бережно сохранили растущие деревья и высадили 95 новых саженцев и 180 кустарников.