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Общество17 сентября 2021 19:00

ЦИК Татарстана: Явка на выборах в республике на 15:00 составляет 18%

Право на голос в этом году имеют 2 931 939 татарстанцев
Инзиля ШАКИРОВА
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При этом серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, в республике не зафиксировано.

При этом серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, в республике не зафиксировано.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным системы ГАС «Выборы» на 15:00 в Татарстане явка на выборах составляет 18% от общего числа избирателей. При этом активным избирательным правом на 1 июля 2021 года обладают 2 931 939 татарстанцев. Об этом сообщает ЦИК республики.

— Жалоб на нарушение избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, — отмечают в ведомстве.