ЦИК Татарстана: Явка на выборах в республике на 15:00 составляет 18%

При этом серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, в республике не зафиксировано. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным системы ГАС «Выборы» на 15:00 в Татарстане явка на выборах составляет 18% от общего числа избирателей. При этом активным избирательным правом на 1 июля 2021 года обладают 2 931 939 татарстанцев. Об этом сообщает ЦИК республики.

— Жалоб на нарушение избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, — отмечают в ведомстве.