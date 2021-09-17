В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 716.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В республике подтверждено еще четыре смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.
Так, очередными жертвами вируса стали женщины в возрасте 79, 75 и 49 лет. Также в республике подтвердили смерть мужчины в возрасте 81 год.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 716.