Стали известны новые подробности нападения на фельдшера «скорой» в Казани

Перед нападением к машине "скорой" подошла женщина и начала кричать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани продолжается расследование уголовного дела об избиении фельдшера «скорой», который приехал на вызов к пациенту. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что на медика напал не один злоумышленник, а трое неизвестных мужчин.

Также выяснилось, что до произошедшего во дворе дома №15 по улице Годовикова фельдшер в машине «скорой» реанимировал пациента. В этот момент к автомобилю подошла женщина и начала кричать. Бригада медиков попросила ее не мешать.

Когда же «скорая» начала отъезжать дорогу ей перегородил автомобиль ВАЗ-2115, в которой сидела та самая женщина и трое неизвестных мужчин. Пропускать реанимобиль они не хотели. На фоне этого между фельдшером и теми тремя мужчинами завязалась драка. Сообщает МВД Татарстана.