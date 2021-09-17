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Происшествия17 сентября 2021 17:48

Стали известны новые подробности нападения на фельдшера «скорой» в Казани

Медика избил не один человек, а трое неизвестных мужчин
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Перед нападением к машине "скорой" подошла женщина и начала кричать.

Перед нападением к машине "скорой" подошла женщина и начала кричать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани продолжается расследование уголовного дела об избиении фельдшера «скорой», который приехал на вызов к пациенту. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что на медика напал не один злоумышленник, а трое неизвестных мужчин.

Также выяснилось, что до произошедшего во дворе дома №15 по улице Годовикова фельдшер в машине «скорой» реанимировал пациента. В этот момент к автомобилю подошла женщина и начала кричать. Бригада медиков попросила ее не мешать.

Когда же «скорая» начала отъезжать дорогу ей перегородил автомобиль ВАЗ-2115, в которой сидела та самая женщина и трое неизвестных мужчин. Пропускать реанимобиль они не хотели. На фоне этого между фельдшером и теми тремя мужчинами завязалась драка. Сообщает МВД Татарстана.