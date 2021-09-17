В Татарстане легковушка протаранила фуру, два человека погибли

С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла 17 сентября в Лаишевском районе Татарстана. По предварительным данным, водитель автомобиля MITSUBISHI PAJERO грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил скорость. Далее на участке дороги Шали - Сорочьи Горы он выехал на встречку, где протаранил фуру, после чего его отбросило на легковушку Ford .

Машина слетела с дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

В этой аварии от травм несовместимых с жизнью на месте погибли водитель и пассажир MITSUBISHI PAJERO. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД Татарстана.