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Происшествия17 сентября 2021 18:01

В Татарстане легковушка протаранила фуру, два человека погибли

От удара первую машину отбросило на проезжавшую мимо иномарку
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла 17 сентября в Лаишевском районе Татарстана. По предварительным данным, водитель автомобиля MITSUBISHI PAJERO грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил скорость. Далее на участке дороги Шали - Сорочьи Горы он выехал на встречку, где протаранил фуру, после чего его отбросило на легковушку Ford .

Машина слетела с дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

Машина слетела с дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

В этой аварии от травм несовместимых с жизнью на месте погибли водитель и пассажир MITSUBISHI PAJERO. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД Татарстана.

У погибшего водителя и его пассажира не было шансов выжить в такой аварии. Фото: ГИБДД Татарстана

У погибшего водителя и его пассажира не было шансов выжить в такой аварии. Фото: ГИБДД Татарстана