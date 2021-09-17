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Происшествия17 сентября 2021 16:34

В Казани неизвестный избил фельдшера «скорой», который приехал на вызов к пациенту

По данному факту возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Напавший на медика пока не найден.

Напавший на медика пока не найден.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 17 сентября, посреди бела дня в Казани во дворе дома №15 на улице Годовикова неизвестный из хулиганства избил 56-летнего фельдшера «скорой». ПО данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Так, установлено, что нападение на медика произошло в обеденное время, когда он приехал на вызов к пациенту. Известно, что подозреваемый в избиении фельдшера пока не найден.