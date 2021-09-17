В Казани неизвестный избил фельдшера «скорой», который приехал на вызов к пациенту

Напавший на медика пока не найден. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 17 сентября, посреди бела дня в Казани во дворе дома №15 на улице Годовикова неизвестный из хулиганства избил 56-летнего фельдшера «скорой». ПО данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Так, установлено, что нападение на медика произошло в обеденное время, когда он приехал на вызов к пациенту. Известно, что подозреваемый в избиении фельдшера пока не найден.