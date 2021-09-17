Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 16:00

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин проголосовал на Выборах 2021

Для этого он пришел на избирательный участок, который находится в школе №46 в Набережных Челнов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: «Вести КАМАЗа»

Фото: «Вести КАМАЗа»

В Набережных Челнах 17 сентября гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин пришел в школу №46, где расположен избирательный участок, и проголосовал на Выборах 2021.

- Я считаю, что выбор, который наше население сделает на ближайшие пять лет, стратегически важен, - цитирует Когогина корпоративное издание завода «Вести КАМАЗа».

Напомним, голосование проходит в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Татарстане помимо депутатов в Госдуму еще выбирают парламентариев в Госсовет республики и в Казанскую городскую думу.