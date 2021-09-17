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Общество17 сентября 2021 18:43

В Ульяновской области начали подачу тепла в социально значимые объекты

Отопительный сезон в регионе начался раньше намеченного
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В некоторых учреждениях ранее были замечены отклонения от температурных норм

В некоторых учреждениях ранее были замечены отклонения от температурных норм

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В зданиях учреждений социальной сферы Ульяновской области стартовал отопительный сезон. В некоторых из них ранее были замечены отклонения от температурных норм. Поэтому тепло в них дали раньше намеченного срока. Сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

В настоящее время в регионе запустили 138 котельных. Тепло начало поступать в 43 детсада, 81 школу, 80 объектов здравоохранения, а также в 25 учреждений с круглосуточным пребыванием людей.