В Зеленодольске Рустам Минниханов и Сергей Чемезов открыли логистический центр за 550 миллионов рублей

Фото: president.tatarstan.ru

17 сентября в Зеленодольске президент Татарстана Рустам Минниханов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов приняли участие в открытии нового логистического центра.

Огромный склад был построен за более чем 550 миллионов рублей и за короткие сроки. Возводить центр начали осенью 2019 года, а спустя уже пару лет его даже успели оснастить.

Отметим, что его укомплектовали современным оборудованием, а также внедрили там автоматизированные линии и процессы управления складом, оптимизировав тем самым логистические потоки.

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