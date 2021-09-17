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Общество17 сентября 2021 14:45

Два школьника и три учителя с начала нового учебного года заболели коронавирусом в Татарстане

Эти случаи, которые были зафиксированы в Казани и Небрежных Челнах, имеют единичный характер
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Очагов заражения не выявлено.

Очагов заражения не выявлено.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с начала нового учебного года в школах Казани и Набережных Челнов коронавирсусом заболели два школьника, а также три педагога. Об этом во время пресс-конференции 17 сентября сообщила зам руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, данные случаи инфицирования единичны и не связаны. Разве, что дети заразили друг друга.

Напомним, что с начала сентября в Татарстане из-за симптомов ОРВИ, в том числе высокой температуры, от занятий отстранили 4 749 школьников, а из-за большого количества заболевших детей пришлось разобщить семь классов.