Два школьника и три учителя с начала нового учебного года заболели коронавирусом в Татарстане

Очагов заражения не выявлено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с начала нового учебного года в школах Казани и Набережных Челнов коронавирсусом заболели два школьника, а также три педагога. Об этом во время пресс-конференции 17 сентября сообщила зам руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, данные случаи инфицирования единичны и не связаны. Разве, что дети заразили друг друга.

Напомним, что с начала сентября в Татарстане из-за симптомов ОРВИ, в том числе высокой температуры, от занятий отстранили 4 749 школьников, а из-за большого количества заболевших детей пришлось разобщить семь классов.