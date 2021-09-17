Рустам Минниханов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов осмотрели модернизированный Ту-160

Они присутствовали при очередном полете ракетоносца, который оснастили новыми двигателями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 17 сентября, в Казань с рабочим визитом прибыл глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он уже посетил местный авиазавод им. Горбунова. Сообщает пресс-служба главы республики.

- Они, в частности, ознакомилась с ходом выполнения государственного оборонзаказа и модернизации самого предприятия, - отметили в пресс-службе.

Так, Сергей Чемезов осмотрел модернизированный ракетоносец Ту-160, на котором установили новое бортовое, радио- и навигационное оборудование, а также присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями.

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