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Общество17 сентября 2021 14:07

Рустам Минниханов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов осмотрели модернизированный Ту-160

Это было сделано в рамках посещения Казанского авиазавода им. Горбунова
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Они присутствовали при очередном полете ракетоносца, который оснастили новыми двигателями.

Они присутствовали при очередном полете ракетоносца, который оснастили новыми двигателями.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 17 сентября, в Казань с рабочим визитом прибыл глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он уже посетил местный авиазавод им. Горбунова. Сообщает пресс-служба главы республики.

- Они, в частности, ознакомилась с ходом выполнения государственного оборонзаказа и модернизации самого предприятия, - отметили в пресс-службе.

Так, Сергей Чемезов осмотрел модернизированный ракетоносец Ту-160, на котором установили новое бортовое, радио- и навигационное оборудование, а также присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями.

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