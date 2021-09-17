В Татарстане с начала сентября из-за симптомов ОРВИ от учебы отстранили 4 749 школьников

Семь классов из большого числа заболевших учеников пришлось разобщить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане с начала сентября из-за симптомов ОРВИ, в том числе высокой температуры, от занятий отстранили 4 749 школьников, сообщила на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, только за последние сутки на уроки не пустили 511 детей. Их с симптомами ОРВИ развернули на входном фильтре учебных заведений.

Также сейчас в Татарстане семь классов разобщены из-за того, что в них много школьников не ходят на занятия по причине простуды.

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