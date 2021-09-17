Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 13:53

В Татарстане с начала сентября из-за симптомов ОРВИ от учебы отстранили 4 749 школьников

Только за прошедшие сутки по этой причине на уроки не пустили 511 детей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семь классов из большого числа заболевших учеников пришлось разобщить.

Семь классов из большого числа заболевших учеников пришлось разобщить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане с начала сентября из-за симптомов ОРВИ, в том числе высокой температуры, от занятий отстранили 4 749 школьников, сообщила на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, только за последние сутки на уроки не пустили 511 детей. Их с симптомами ОРВИ развернули на входном фильтре учебных заведений.

Также сейчас в Татарстане семь классов разобщены из-за того, что в них много школьников не ходят на занятия по причине простуды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане стартовал сезон ОРВИ

С каждой неделей простывших все больше (подробности)