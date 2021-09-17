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Общество17 сентября 2021 13:24

В Нижнекамске тепло дали в 132 многоквартирных дома

Также батареи начали работать в детсадах, школах и больницах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Отопительный сезон в городе стартовал с 16 сентября.

Отопительный сезон в городе стартовал с 16 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

16 сентября в Нижнекамске стартовал отопительный сезон 2021/2022. По последним данным администрации района, тепло подали уже в 132 многоквартирных дома. Кроме того, батареи заработали в 54 образовательных учреждениях, в 95 детских садов, 43 объектах здравоохранения, 10 объектах культуры, шести спортобъектах спорта и в семи соцобъектах.

Отметим, в целом по Татарстану отопительный сезон 2021/2022 было решено начать с 22 сентября. Но пустить тепло до этого срока разрешили на усмотрение районных и городских властей.