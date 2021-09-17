Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 14:18

В Татарстане вторую неделю подряд дешевеет бензин

Правда, речь идет пока только о копейках
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подешевели все марки бензина, кроме дизельного топлива.

Подешевели все марки бензина, кроме дизельного топлива.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане вторую неделю подряд фиксируют понижение стоимости бензина. Так, например, с 6 по 13 сентября топливо марки АИ-92 подешевело на 4 копейки - снизилась до 44,71 рубля за литр, АИ-95 – на 6 копеек (48,09 рубля), АИ-98 – на 2 копейки (56,78 рубля). Сообщает Татарстанстат.

В свою очередь, по данным региональной службы статистики, стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет сейчас 48,65 рубля за литр.