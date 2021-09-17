В Татарстане вторую неделю подряд дешевеет бензин

Подешевели все марки бензина, кроме дизельного топлива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане вторую неделю подряд фиксируют понижение стоимости бензина. Так, например, с 6 по 13 сентября топливо марки АИ-92 подешевело на 4 копейки - снизилась до 44,71 рубля за литр, АИ-95 – на 6 копеек (48,09 рубля), АИ-98 – на 2 копейки (56,78 рубля). Сообщает Татарстанстат.

В свою очередь, по данным региональной службы статистики, стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет сейчас 48,65 рубля за литр.