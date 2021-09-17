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Здоровье17 сентября 2021 12:15

За сутки в Татарстане выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом

Лишь один из них является завозным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 26 318 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 26 318 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за прошедшие сутки было выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусом, только один из них является завозным, остальные – контактные, сообщили 17 сентября в Минздраве Татарстана.

- 19 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть зараженных была зарегистрирована в Казани – 26 человек, а также в Набережных Челнах – 14 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 26 318 человек, 22 873 из которых, в том числе 38 человек за последние сутки, смогли выздороветь, а 712 скончались в результате болезни.