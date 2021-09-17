Минтимер Шаймиев проголосовал на Выборах 2021

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев 17 сентября пришел на избирательный участок в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района и проголосовал на Выборах 2021.

- Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут работали над выполнением того, что обещали населению, - сказал Минтимер Шаймиев после того, как опустил бюллетень в избирательную урну.

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