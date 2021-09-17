Роспотребнадзор Татарстана не исключает введение в республике QR-кодов для посещения стадионов

Сейчас, согласно антиковидным мерам, на них допускается не более полутысячи человек.

В эту пятницу, 17 сентября, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина отметила, что в управлении не исключают введение QR-кодов о вакцинации для посещения стадионов республики.

В то же время, по ее словам, специалисты ведут обсуждение вопроса о возможном увеличении количества зрителей и болельщиков на спортивных мероприятиях. Напомним, сейчас, согласно антиковидным мерам, на те же стадионы допускается не более полутысячи человек.