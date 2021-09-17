Жители Казани могут привиться от гриппа в торговых и культурных центрах

Препарат вводится однократно внутримышечно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 сентября в Казани начали работать пункты вакцинации от гриппа. Прививку препаратом «Ультрикс квадри» можно получить в девяти пунктах, расположенных в торговых и культурных центрах города. Сообщает мэрия столицы Татарстана.

Сейчас в Казани с 10:00 до 20:00 функционируют пункты вакцинации в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и «Леруа Мерлен». В будние дни с 9:00 до 18:00 от гриппа можно привиться в здании «Сбербанка» (ул. Пушкина, 4).

Также с понедельника по пятницу работают пункты вакцинации в трех культурных центрах Казани: в «Сайдаш» – с 9:00 до 17:00, в КДК имени Ленина – с 8:00 до 18:00 и во дворце культуры железнодорожников – с 9:00 до 20:00. А в культурном центре «Московский» прививку можно сделать с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00.

Препарат вводится однократно внутримышечно. Среди противопоказаний отмечают, в частности, пережитые ранее аллергические реакции на введение вакцины, на куриный белок, также ОРВИ и обострение хронических заболеваний. Вакцина в том числе противопоказана детям до 6 месяцев.

Привиться от гриппа разрешается спустя месяц после введения последнего компонента вакцины от коронавируса.