Маркетплейс Своё Родное помогает татарстанским фермерам и любителям натуральных продуктов найти друг друга

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Татарстанские фермеры, желающие найти дополнительный рынок сбыта, могут воспользоваться бесплатным маркетплейсом Свое Родное, разработанным Россельхозбанком. Платформа позволяет фермеру завести на площадке свою витрину товаров и начать получать заказы без посредников. Всю нагрузку по маркетингу и продвижению платформы, а значит и товаров фермеров, берёт на себя банк.

Через витрину маркетплейса Своё Родное свои товары продают более 100 татарстанских сельхозтоваропроизводителей. Наибольшее количество продавцов расположено в Казани, Лаишевском, Зеленодольском, Алексеевском, Буинском, Чистопольском и Кукморском районах. Они предлагают приобрести натуральную фермерскую продукцию, в частности, мясо птицы и полуфабрикаты, сыры, хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи и рыбу.

Своё Родное нацелено как на фермеров, так и на потребителей. Маркетплейс делает полезные продукты более доступными каждому жителю. Люди могут покупать полезные и натуральные, а порой и уникальные фермерские продукты самым удобным для них способом, причём без наценок. Можно пользоваться и доставкой на дом, популярность которой сильно выросла в 2021 году.

Также экосистема развивает популярный сегодня агротуризм. Многие фермеры приглашают к себе гостей, показывают им животных, проводят мастер-классы и просто сдают в аренду коттеджи для тех, кто хочет оказаться в гармонии с природой и насладиться свободой от телефона и компьютера. В Татарстане через данный сервис можно приобрести тур на страусиную ферму. Помимо экскурсии на ферму, пользователи сервиса могут также принять участие в мастер-классах по приготовлению омлета из страусиных яиц, по изготовлению национального татарского головного убора – тюбетейки, а также есть возможность подоить козу или корову и попробовать парное молоко.

Если у вас есть своя ферма, подсобное хозяйство или небольшое местное производство – вы можете абсолютно бесплатно подключиться и начать продавать товары уже сегодня. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе Свое Родное.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

По версии следствия, 16 декабря 2020 года, находясь в помещении служебного кабинета районного отдела судебных приставов, желая снизить служебную нагрузку и избежать дисциплинарной ответственности за волокиту по исполнительным производствам и заведомо зная о том, что ряд местных жителей, являющихся должниками по исполнительным производствам и не отбывшими административное наказание в виде обязательных работ прекратила в отношении последних исполнительные производства с якобы фактическим их исполнением.