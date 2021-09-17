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Происшествия17 сентября 2021 11:22

В Татарстане на «доброго» пристава завели уголовное дело

Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении 31-летней пристава-исполнителя из Елабужского района возбудили уголовное дело сразу по двум статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог». Сообщает следственный комитете Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, идет расследование, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2020 года у себя в кабинете пристав задумала облегчить себе работу, а именно снизить служебную нагрузку и избежать дисциплинарного взыскания за устроенную ею волокиту по делам. Вот она «по доброте душевной» незаконной прекратила исполнительные производства по ряду местных должников, а также тем, кто еще не прошел через обязательные работы.