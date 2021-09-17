Президент Татарстана принял участие в голосовании на Выборах 2021

Фото: president.tatarstan

17 сентября - в первый день голосования на Выборах 2021, в Казани на избирательный участок №42 пришел президент Татарстана Рустам Минниханов со своей супругой Гульсиной Миннихановой. Они сделали свой выбор, заполнили бланки и опустили их в избирательную урну.

Так же 17 сентября, правда, на другой избирательный участок пришел мэр Казани Ильсур Метшин вместе со своей супругой Гульнарой Метшиной. Они проголосовали в Институте механизации и технического сервиса ФГБОУ ВО.

Напомним, Выборы 2021 в Госдуму, Госсовет Татарстана и Казгордуму проходят с 17 по 19 сентября. В Татарстане работает 2 810 избирательных участков. Все три дня они открыты с 8.00 до 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы-2021 в Казани: бесплатный проезд, Олег Газманов и программа мероприятий

Выборы-2021 в Казани завершаться праздничным салютом (подробности)