В Татарстане на избирательных участках работают 14 тысяч наблюдателей

С 17 по 19 сентября избирательные участки будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Фото: izbirkom.tatarstan.ru

17 сентября в Татарстане свои двери открыли все 2 810 избирательных участков. С 17 по 19 сентября они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. На время проведения выборов в них работают 14 тысяч наблюдателей. Сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

В течение трех дней граждане будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва. Также дополнительно пройдет голосование за депутатов органов местного самоуправления.

Для избирателей доступны три формы голосования: непосредственно на избирательном участке, на дому и голосование для избирателей, с которыми затруднено транспортное сообщение.

В ЦИКе Татарстана заверили, что выборы пройдут с соблюдением антиковидных мер. Все избирательные участки заранее снабдили средствами индивидуальной защиты.