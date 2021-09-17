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Общество17 сентября 2021 10:21

В Набережных Челнах рядом с жилыми домами появятся вышки

По городу планируется установить девять сооружений
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По всему городу появятся девять вышек

По всему городу появятся девять вышек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах планируется установка опор двойного назначения вблизи жилых домов. Здесь объявили аукцион на право размещения и эксплуатации таких сооружений. По всему городу появятся девять вышек. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Согласно документам, сооружения буду установлены рядом с домами на Сармановском тракте, 6, Низаметдинова, 18, Альметьевском тракте, 26, академика Королева, 1, Переулке Энергетиков, 3, улице Николая Соболева, 2, а также вблизи домов №133 и №100 на проспекте Чулман.

Аукцион назначен на начало октября текущего года.