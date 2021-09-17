«Татнефть» представила грантовую программу на 1,5 миллиарда рублей

Инвестпроекты будут подразделять на четыре приоритетных направления. Фото: tatneft.ru

«Татнефть» презентовала муниципалитетам, где расположены объекты компании, новую грантовую программу на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Основной акцент в ней – развитие территорий и общественно значимых проектов на Юго-Востоке Татарстана. Сообщает пресс-служба «Татнефти».

Инвестпроекты будут подразделять на четыре приоритетных направления – «Образование», «Здравоохранение», «Развитие территорий» и «Культура».

Принимать заявки на гранты от администраций районов начнут с 20 сентября. Заявочная кампания продлится 30 дней. Один из важнейших критериев оценки проектов – наличие государственного или частного софинансирования.